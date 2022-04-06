/690529/القوى-العاملة-تعيين-902-منهم-15 -قادرون-باختلاف

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 902 شاباً، منهم 15 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1277 شابا ، فضلاً عن توفير 1262 فرصة عمل .

تعيين 902 منهم 15 قادرون باختلاف"

وأضاف سعفان، أن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ، وإصدار رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ 726 عاملا، وحفظ 9 تراخيص عمل الأجانب، وتجديد 4 تراخيص عمل لـ 6 لأجانب آخرين، وتسجيل وبحث 8 ملف أجنبي يعمل في نطاق المحافظة ، بالإضافة إلي صرف منحة مولود جديد بمبلغ 2000 جنيه لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية .

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 503 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 90 محضراً، فضلاً عن عقد 6 ندوات توعية بالقانون حضرها 212 عامل .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 131 منشأة ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 15 ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 88 منشأة يعمل بها 9520 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد الراضي، أن المديرية تلقت 56 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 25 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 25 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.