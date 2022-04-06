4 أيام فقط.. ميعاد إجازة عيد الفطر 2022 في مصر

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منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك يبدأ، العمال والموظفين، بالقطاعين الخاص والحكومي، في التساؤل عن ميعاد إجازة عيد الفطر 2022، وذلك لما تمثله تلك الإجازة المنتظرة من عام لآخر، من أهمية لديهم، كونها تأتي في أجواء عيد وفرح مليئة بالعادات والتقاليد التي درجوا عليها.

دوت الخليج

ميعاد إجازة عيد الفطر في مصر

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل ميعاد إجازة عيد الفطر 2022، للعمال الموظفين..

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في 2مايو وتنتهي الخميس 5 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فمن المقرر أن تبدأ يوم الإثنين 2 مايو، و تنتهي يوم الأربعاء 4 من ذات الشهر.

إجازة مدفوعة الأجر

ووفقًا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، فإن الإجازات الرسمية، ومنها إجازة عيد الفطر تكون مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أهطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وبذلك يكون للقانون قد وضع في الاعتبار مبدأ تحقيق مصلحة العمل، وفي الوقت ذاته ألزم القانون صاحب العمل، بتعويض العامل عن الحضور في يوم الإجازات بمنحه مقابلًا ماديًا عن كل يوم بمثلي الأجر، بحسب ما يتقاضاه من الراتب الشهري له.

يشار إلى أن ميعاد إجازة عيد الفطر 2022 من المقرر أن تصدر لاحقًا بشكل رسمي، بقرار من وزير القوى العاملة، بعد موافة رئيس مجلس الوزراء.