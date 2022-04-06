/690524/نساء-مصر-الاختيار٣-جسد-وقائع-صعبة-مرت-على-الدولة-وكشف-جرائم-ومخططات-الإخوان-ضد-مصر

قالت الدكتورة منال العبسي ، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن الاتجاه نحو تقديم الأعمال الدرامية والسينمائية الهادفة التي تستهدف تنوير وتوعية المصريين بتاريخ بلادهم ، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي مرت على الدولة المصرية جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية والمخططات التي كان يتم الترتيب لها من أجل الإطاحة بمؤسسات الدولة ومحاولات خسيسة للنيل من وحدة واستقرار الجيش المصري ، فكل هذه الأحداث والمخططات كان لا بد وأن تصل إلى كل مواطن ليعرف التفاصيل ويدرك حقيقة تلك الجماعة.

دوت الخليج

الاختيار ٣ جسد وقائع صعبة مرت على الدولة وكشف جرائم ومخططات الإخوان ضد مصر

ولفتت العبسي، في بيان لها، أن الأعمال الدرامية كمسلسل الاختيار٣ والعائدون وغيرها من الأعمال التي تناولت كشف فضائح تلك الجماعات وأظهرت للجميع المخططات الخبيثة التي كانوا يروجون لها ، لتكون تلك الأحداث أمام كل مواطن وأسرة تساعد تلك الأعمال لتعلم جيدا حجم المؤامرات التي كادت أن تنزلق الدولة فيها بناء على تنفيذ أجندات إرهابية متطرفة لصالح الجماعات الإسلامية والدول التي تمولها.

وأكدت أن مسلسل الاختيار نجح في تنوير عقول الشعب المصري من خلال إعطاء كافة المشاعر الإنسانية وجعلته يعيش تلك الأحداث أمامه ومن ثم يعرف كم المخططات والتدابير الإجرامية التي كانت تستهدف تسوية الدولة وضياع مؤسساتها في سبيل تحقيق مصالح شخصية وتدمير وحدة الشعب من خلال العبث بمؤسساته وجهازه الإداري وجيشه ورجال الشرطة.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن مسلسل الاختيار أصبح يمثل الخزينة التي تحتوي على جرائم الإخوان وأصبح هذا العمل الدرامي بما يضمن من مواهب فنية عظيمة استطاعت تجسيد تلك الفترة باحترافية شديدة، ساهمت في رفع درجة المصداقية لدى الجمهور.