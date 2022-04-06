سبب ارتفاع سعر الطماطم.. تعرف على التفاصيل

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يتسائل عدد من المواطنين عن معرفة أسعار الخضراوات بمصر ومنها اسعار الطماطم، وذلك نظرا لما شهدته من صعودا وتقلبات في الاسعار مذن بداية الشخهر الكريم منذ 4 ايام ، وياتي هذا الامر بالتزامن مع الحرب الروسية الاوكرانية وما أثرت به على كافة اسعار المنتجات المحلية والعالمية.

دوت الخليج

سبب ارتفاع اسعار الطماطم

سبب ارتفاع سعر الطماطم.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدل كبير حول اشكالية ارتفاع اسعار الطماطم ، خلال الايام القليلة الماضية، حيث جاءت تعليقات كثيرة حول هذا الامر من قبل المواطنين متسائلين على سبب هذا الارتفاع .

هذه الضجة الكبيرة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بعد ان شهدت الطماطم ارتفاع جنوني في اسعارها ليصل سعر الكيلو 20 جنيه، الامر الذي ادى الى تعليق كثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مستنكرين هذا الارتفاع ةالذي تخطى سعر الدولار في البنك المركزي وفق ما قال به احد المغردون على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

سبب ارتفاع سعر الطماطم

وللخوض في تفاصيل هذا الامر أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، الاستاذ حاتم النجيب على أن معدل الصادرات من السوق المحلي يفيض عن 5.6 مليون طن وهي ميزة كبيرة، مقدما نصيحة لجموع الشعب بالعمل على مجاراة واتباع الثقافة الاستهلاكية املا في تحقيق انخفاض أسعار الخضراوات وجميع السلع، ومنها الطماطم.

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تجار الفاكهة والخضروات قالو ان الارتفاع الكبير الذي شهدته الطماطم ، غير مبرر وذلك لان الدولة المصرية من الدول المرتبة على دول العالم إنتاج الطماطم ، حيث احتلالها المركز الخامس بانتاج كمية 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم.

سبب ارتفاع سعر الطماطم

وارجع تجار الفاكهة هذه الزيادة في الاسعار الى الارتفاع في سعر مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية، والتي وصلت الى ألى ان تكلفة الفدان الواحد وصلت إلى 100 ألف جنيه فيما يقوم بانتاج 25 طن فقط.