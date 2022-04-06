تعرف على موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2022

يتزامن شهر رمضان هذا العام 2022 مع أجازات شهر أبريل الرسمية وهم عيد شم النسيم والتى يتزامن فى نفس اليوم مع عيد تحرير سيناء، ولذلك يوجد العديد من المصريين الذين يتسألون عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء2022.

دوت الخليج

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2022 في مصر

يحصل الموظفون فى عيد تحرير سيناء على إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى القطاع الخاص والقطاع العام، وسوف يأتى عيد تحرير سيناء هذا العام 2022، يوم الإثنين الموافق 25 أبريل الحالى، ولكن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أن إجازة عيد تحرير سيناء سوف تكون الخميس الموافق 28 أبريل، وذلك نظر للقرار الذى أتخذته الحكومة المصرية سابقا بترحيل أيام الإجازات الرسمية التى تأتى فى منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع.

ترحيل الأجازات لنهاية الاسبوع

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت منذ عام 2020 على أنه سوف يتم ترحيل أى اجازة رسمية تأتى فى منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، ويأتى هذا القرار فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتوفير أجازة طويلة للموظفين المصريين من خلال ضم الأجازات الرسمية بإجازة نهاية الأسبوع وهى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويحصل موظفون القطاع الخاص والقطاع الحكومى والهيئات العامة وكل مؤظفى الدولة على أجازات رسمية مدفوعة الأجر للمناسبات الوطنية مثل عيد تحرير سيناء وعيد العمل وعيد شم النسيم وغيرهم من المناسبات.

عيد تحرير سيناء

ويحتفل المصريون كل عام بعيد تحرير سيناء، ويعد هذا العيد هو عيدا مميزا لكل المصريين وذلك لأنه ذكرى اليوم الذى تم استرداد أرض سيناء بعد حروب وصراعات كثيرة بين الدولة المصرية وإسرائيل، وشهد عام 1982 تحرير أراضى سيناء من الأحتلال الأسرائيلى وتم رفع العلم المصرى فوق سماء سيناء، وأكتمل هذا التحرير فى عام 1989 عندما تم تحرير طابا من الاحتلال الإسرائيلى.

يعد يوم عيد تحرير سيناء هو يوم فخر لكل مصرى، وذلك لأنه يذكرنا بأن الدولة المصرية قامت بتحرير أراضيها التى تم إحتلالها من الإسرائيلين فى عام 1967 بكل وسائل الكفاح والنضال والشجاعة من أجل حرية المصريين وأراضيهم المصرية.