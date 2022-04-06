/690502/فى-اليوم-الخامس-من-رمضان-اعرف-موعد-آذان-المغرب-اليوم

يبحث العديد من المواطنين، يوميا عن مواقيت الصلاة، ولاسيما موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك لارتباطهم بمواعيد الإفطار والسحور في شره رمضان المعظم، حيث يختلف موعد الآذان من مكان لآخر.

دوت الخليج

موعد آذان المغرب يختلف من محافظة لآخر، حيث جاء موعد آذان المغرب في القاهرة في الساعة 6:17مساء، أما في محافظة الإسكندرية جاء الساعة 6:23، بينما في محافظة أسوان يكون الساعة 6:42.

موعد آذان المغرب اليوم

وفي هذا الصدد، نرصد لكم خلال السطور التالية، موعد آذان المغرب في عدد من المحافظات، كالتالي:

-مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:10 صباحاً

أذان الظهر 11:57 صباحاً

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:17 مساءً

أذان العشاء 7:36 مساءً

-مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:37 مساءً

موعد أذان المغرب 6:23 مساءً

موعد أذان العشاء 7:43 مساءً

-مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 6:13 مساءً

موعد أذان العشاء 7:33 مساءً

-مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

-مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً

-مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

صلاة الفجر 5:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:47 مساءً

موعد أذان المغرب 6:34 مساءً

موعد أذان العشاء 7:54 مساءً

-مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:27 صباحاً

موعد أذان العصر 3:55 مساءً

موعد أذان المغرب 6:42 مساءً

موعد أذان العشاء 7:57 مساءً

حكم استخدان بخاخة الربو في نهار رمضان

وعن حكم استخدام بخاخة البرو في نهار رمضان، أفاد الدكتور هاني تمام أستاذ المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن استخدامها يبطل الصيام. وأوضح تمام، في فيديو عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، أن بخاخة الربو ينتج عنها رذاذ يدخل من الفم ومن ثم يصل إلى الجوف، ما يؤدي إلى بطلان الصيام، الذي يجب القضاء بعد ذلك، لأن كل ما يصل إلى الجوف يبطل الصيام.