التعليم تعلن عن عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت اعتبارًا من يوم...

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:
- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.
- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.
- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.
- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.
- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.
- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.
- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.
- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).
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