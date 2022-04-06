الرعاية الصحية تطلق مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، مبادرة (رمضانك صحة)، بهدف المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلة"، طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم إطلاق الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تهدف إلى المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث سالفة الذِكر طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر.

وأضافت، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، لافتة إلى الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية إطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة (رمضانك صحة) لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنزل يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، وخاصة لمرضى السكري الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع: أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فريق طبي مؤهل يقوم بتقديم الاستشارات الطبية وكذلك التغذوية للمرضى بما يتماشى مع احتياجاتهم وحالتهم الصحية، ولافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدمات الفحص الطبي الدوري للمرضى، والتعامل مع المضاعفات المحتملة والعمل على الوقاية منها وتجنب الإصابة بها، كما يقوم الفريق الطبي بتعليم وتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين لذويهم، وأيضًا التوعية الصحية وتثقيف المرضى عن أعراض ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكري في الدم.