«المعلمين» تنعى 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن بسلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - نعى خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وفاة 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن فى سلطنة عمان، إثر حادث سير أليم وقع فى إحدى محافظات السلطنة.



جدة - نرمين السيد - نعى خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وفاة 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن فى سلطنة عمان، إثر حادث سير أليم وقع فى إحدى محافظات السلطنة. وأعرب نقيب المعلمين فى بيان، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأسر المعلمات المتوفيات، داعيا الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويلهم ذويهن الصبر والسلوان.

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