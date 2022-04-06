/690526/عبد-القادر-الجارحي-الحكومة-تصر-على-كسر-حدة-الغلاء-والتصدي-بحسم-للممارسات-الضارة-والاحتكار

قال النائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ، إن العمل مستمر وبقوة من جانب الحكومة المصرية وبتكليفات الرئيس السيسي، لكسر حدة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار والمحتكرين، وهو ما يلمسه الكثيرون في الأسواق طيلة الأسابيع الماضية وبالخصوص في السلع الأساسية.

دوت الخليج

عبد القادر الجارحي: الحكومة تصر على كسر حدة الغلاء والتصدي بحسم للممارسات الضارة والاحتكار

ونوه الجارحي،في تصريحات له اليوم، بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفن جامع، بتشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قائلا إن الهدف هو تعزيز دور الجهاز في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والنهوض بمستويات آداء الأسواق، والتصدي للاحتكار والممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، وخلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة بين الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود اضطرابات في الطاقة وسلاسل الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وبسبب موجة التضخم المستورد والجميع يعرفون ذلك، وبالرغم من هذا فإن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية تعمل بأقصى الجهد.

وأوضح النائب الفيوم، أن هذه الجهود ظهرت عبر أكثر من 20 ألف منفذ لبيع السلع لتقديم سلعا منخفضة الثمن بنحو 30 و50% عما هو موجود، في الأسواق والانحياز للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن أزمة الأسعار العالمية في الغالب فترة وستمر وتعود الأمور إلى طبيعتها.

هذا ووافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.