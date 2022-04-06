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دوت الخليج

مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة «كفيف البصر» لمساعدته فى صرف معاشه

إنتقلت قوة أمنية لمحل إقامته، على الفور، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم إصطحابه لمكتب التأمينات التابع له بدائرة قسم شرطة عين شمس ومساعدته فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص به.

وقدم المواطن الشكر لأجهزة الأمن على سرعة التحرك وتلبية الإستغاثة .

يذكر أنه مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من، كشف ملابسات ما تبلغ من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه. وأوضحت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ونجله "لهما معلومات جنائية") لوجود خلافات مع والد المجنى عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه وقتله إنتقاماً من والده ، فقاما بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وقاما بإلقائها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب ، وعقب ذلك قام أحدهما بالإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وإستخدامه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع والده, وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.