/690508/القبض-على-3-أشخاص-بتهمة-التنقيب-عن-الآثار

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بقيام عدد 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المجاور لمنزله الكائن بدائرة القسم .

دوت الخليج

القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

بالإنتقال والفحص.. تم ضبط (عدد3 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "ملك إثنين من المضبوطين" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات التنقيب.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

يذكر أنه مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من، كشف ملابسات ما تبلغ من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه. وأوضحت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ونجله "لهما معلومات جنائية") لوجود خلافات مع والد المجنى عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه وقتله إنتقاماً من والده ، فقاما بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وقاما بإلقائها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب ، وعقب ذلك قام أحدهما بالإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وإستخدامه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع والده, وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.