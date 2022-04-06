/690523/الأرصاد-طقس-الغد-شديد-الحرارة-والعظمى-بالقاهرة-39-درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، شديدة الحرارة خلال فترة النهار علي كافة الأنحاء، وخلال فترة الليل سيكون معتدل علي مختلف المناطق بالجمهورية، حيث تسجل القاهرة 39 درجة حرارة مئوية.

دوت الخليج

وكانت قد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية منذ أمس الثلاثاء، مؤكدة أن درجات الحرارة اليوم تواصل الارتفاع، ودرجة الحرارة العظمي في القاهرة تسجل 38 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع علي فضائية الأولي.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة سجلت أعلي من المعدلات الطبيعية بما يقرب من 8 أو 9 درجات، لافتة أن الطقس في فترة النهار يكون شديد الحرارة علي مختلف مناطق الجمهورية، فيما عدا مناطق السواحل الشمالية حيث الطقس المائل للحرارة نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة الليل سيكون معتدل علي كافة الإنحاء بالجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

-القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

-الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجات.

-مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

-سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات.

-قنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات.

-أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة.

-سانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 19.