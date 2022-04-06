/690516/ملحمة-وطنية-درامية--أصداء-أسطورية-لنجاح-مسلسل-الاختيار-3

حالة من النجاح الساحق والمدوي، لمسلسل "الاختيار 3"، تتردد صداها في كافة ربوع مصر والوطن العربي، وذلك نظرا للمزيج المثالي والمتقن الذي يجمع ما بين الأبعاد الدرامية والتوثيقية التاريخية التي تمت للواقع بكل الصلات والوقائع والشواهد، والتي نستنتج منها أول الدروس المتعلقة بجسارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منع انزلاق البلاد إلى مخططات الفوضى والدمار.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي الأسباب المنطقية لحالة النجاح الساحقة التي تمكن مسلسل "الاختيار 2" من بلوغها، والتفاف المصريون حول أداء الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأدواره المحورية في التنبه إلى مكامن المخاطر التي أحاطت بالدولة المصرية.

ملحمة وطنية

لايمكن الاختلاف حول كون مسلسل الاختيار 3، هو حلقة ناجحة في مسلسل فصول مسلسل الاختيار بجزئيه السابقين، حيث التفاف دائم من الشعب المصري للملاحم البطولية لرجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة، في التصدي لأحد أكبر الأخطار التي أحاطت بالدولة المصرية عبر تاريخها، لنجد أن حالة الذروة في النجاح والتألق قد وصل إليها مسلسل الاختيار في أحدث نسخه.

برهن مسلسل الاختيار على أن جماعة الإخوان المسلمين شكلت خطرا داهما على الدولة المصرية، وأن قياداتها لم يهتموا بشئ قدر اهتمامهم بجماعتهم واستحواذهم على المناصب والتخلي عن المصريين في لحظات عصيبة من تاريخهم، فجاء مسلسل الاختيار في جزئه الثالث كدراما واقعية تربط ملايين المشاهدين في مصر وخارجها بالأحداث الحقيقية، التي لاتحتوي على أي قدر من المبالغة، وإنما أعادت التذكير بجرائم الجماعة الإرهابية.

كوارث الجماعة

لولا التصدي الجسور من الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها لمخططات الجماعة، لذهبت البلاد إلى مصير وسيناريو كارثي، حيث جاء الاختيار 3 ليبرهن على الخواء الذي كان سمة أساسية في عقول جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها اللذين انحاوزا لمصالح عشيرتهم ولم يدركوا قيمة الوطن.

سفك الدماء، قتل الأبرياء، التحريض على الحرب الأهلية، جميعها كوارث التصقت بتصرفات الجماعة الإرهابية، وعانى ويلاتها المصريون منذ قرابة عقد كامل من الزمان، ليأتي مسلسل الاختيار 3 كاشفا عن سوءات تلك الجماعة وقيادتها اللذين أمعنوا في إحداث الخراب في البلاد، لولا يقظة الرجال المخلصين من أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل.

شجاعة السيسي

يتغنى الجميع بأداء النجم التمثيلي ياسر جلال، وذلك لأن مرده هو "حقيقة واقعية" لنموذج البطل الوطني الذي يخلده التاريخ ويظهر في الأوقات الحاسمة ليدفع الشرور عن بلاده، تماما كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تصدى بكل شجاعة وفدائية لخفافيش جماعة الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة.

جسارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي لجماعة الإخوان المسلمين، والحفاظ على البلاد من سيناريو الانزلاق للحرب الأهلية، ستسطره كتب التاريخ بحروف من ذهب ونور، وبمجرد أن تم تسليط الضوء على ذلك من خلال عمل درامي، سادت حالة كبرى من الإدراك لدى الكثيرين بأهمية واستثنائية ماقام به الرئيس والزعيم عبدالفتاح السيسي، الذي حول مصير البلاد من شفا الخراب والدمار والهلاك، إلى مصاف التقدم وركب التنمية والنجاحات الكبرى.

إبداع تمثيلي

تكمن براعة مسلسل الاختيار ليس فقط في الأداء التمثيلي الاحترافي لنجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، وإنما في كون العمل هو أقرب مرآه عاكسة تجابه الواقع، وتنقله بشكل حرفي، حيث يعد المسلسل تسجيلًا حقيقيَا للأحداث الواقعية التي شهدتها مصر، وهو مازاد من رونقه وتألقه، التجسيد الحقيقي من الفنان ياسر جلال لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حصدت إعجلاب الملايين.

شهادات للتاريخ

حالة الاحتفاء الكبرى والترحيب النقدي بمسلسل الاختيار 3، لم تقتصر على المتخصصين من أهل الفن والدراما فقط، وإنما امتدت لشخصيات وطنية من امثال المستشار عبد المجيد محمود، الذي أكد أن الاختيار 3 تسجيل حقيقي لأحداث واقعية شهدتها مصر، وأن رجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام لما يمثله من النيل من استقلال القضاء، موضحًا أن تقدير الإخوان للمشهد غير صحيح.

وتطرق محمود إلى تحليل يمزج بين ماورد في المسلسل والحياة الواقعية، حيث أكد أن الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة، مضيفا أن الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر، هو الذي كان متحكمًا في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.