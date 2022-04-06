شارك طلاب جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الندوة الاستراتيجية لهيئة البحوث العسكرية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، كما زار الطلاب القاعدة البحرية بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن مثل هذه الندوات والزيارات الميدانية لها دور فعال في تطوير الوعي الوطني وتقوية أواصر الارتباط بالجيش المصري وحجم التطور الكبير الذي وصل إليه.
من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة المشاركون في الزيارة الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب جامعة القاهرة يشتركون في الندوة الاستراتيجية للبحوث العسكرية ويزورون قاعدة الإسكندرية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.