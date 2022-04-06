الخدمات الفندقية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية

في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وبما يسهم في استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك في مصر)، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

???? تم تصميم 45 غرفة فندقية على أعلى مستوى من فخامة التجهيزات والجودة العالمية، تشمل:-

■ أجنحة ذهبية رعاية مركزة "جولدن سويت".

■ أجنحة ذهبية إقامة "جولدن سويت.

■ غرف إقامة "فردي مميز".

???? وتقدم الإدارة الفندقية بمجمع الإسماعيلية الطبي، خدماتها، لجميع الهيئات والأفراد على حد سواء مصريين أو أجانب، ولمن يرغب من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أو غيرالمنتفعين، حيث يمكنكم الاستفادة بغرف الإقامة الفندقية الذهبية والمميزة حسب لائحة الهيئة الخاصة بالإقامة الفندقية.

???? وتشمل الخدمات الفندقية بمجمع الإسماعيلية الطبي:-

■ خدمات الأغذية والمشروبات، والتي شهدت طفرة نوعية في الأصناف المقدمة حسب الحالة الصحية للمريض والمرافق له.

■ خدمات الأثاث والمفروشات.

■ خدمات الدراي كلين.

■ خدمات الكيرسيرفيس والنظافة.

■ المساحات الخضراء.

???? تحت إشراف:-

■ د. أحمد البرعي _ مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

■ د. قطب السيد _ مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية.

■ د. سارة عبدالفتاح _ مدير الإدارة الفندقية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.