نائب محافظ المنيا يشهد حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاع الطبى

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، وعلى عبدالباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة الصحة، وعاصم محمد، رئيس النقابة الفرعية للعاملين بمديرية الصحة، وطهير عبد الفتاح، نائب رئيس النقابة الفرعية، والدكتور محمد محمود، وكيل مديرية القوى العاملة بالمنيا، وعدد من قيادات مديرية الصحة، والعاملين بالقطاع الطبى.
نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير أسامة القاضى، محافظ المنيا، لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد، لافتا إلى دعم المحافظ المتواصل للقطاع الطبى بالمحافظة ومتابعته المستمرة ودعمه الكامل للجهود المبذولة.
وأعرب نائب المحافظ، عن تقديره لكل من ساند الوطن فى محنته، وعلى رأسهم "جيش مصر الأبيض" من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، الذين وقفوا على خط المواجهة مع فيروس كورونا، وسطروا ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه قد وقع على عاتقهم الدور الرئيسى فى حماية البلاد والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد فى مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم فى هذا الظرف الاستثنائى الذى مرت به البلاد.
و قال طهير عبدالفتاح، نائب رئيس النقابة الفرعية للعاملين بمديرية الشئون الصحية، إن النقابة كرمت 175 شخص من العاملين بالقطاع الطبى بمختلف فئاتهم، ومنهم العامل المثالى وعدد من النقابيين القدامى والمحالين للمعاش، وعدد من قيادات المديرية، ومديرى المستشفيات والإدارات الصحية، وغيرهم من العاملين، تقديرا لدورهم فى الجهود المبذولة فى القطاع الطبى بالمحافظة وخدمة المرضى.
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