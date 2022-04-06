عاجل- «التعليم» تصدر بيانا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022.





وأشار بيان (التربية والتعليم) أن التدريب سيتم طبقا للجدول المرفق مع مراعاة الآتى: - يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى. - تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراس - تبدأ الوزارة فى ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارا من اليوم - المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب - يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسى الثانى. - تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية - يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات. - توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية. - تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأى طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير المنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة ابنائها الطلاب.

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