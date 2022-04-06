ملتقى الفكر الإسلامى: غاية الصيام التقوى.. ولا تتحقق إلا بمراقبة الله

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ندوة ملتقى الفكر الإسلامى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لنشر الفكر الإسلامى الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتى جاءت بعنوان: "رمضان شهر المراقبة"، حاضر فيها الشيخ محمد كساب، والشيخ محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف.

وفى كلمته، أكد الشيخ محمد كساب أن رمضان مدرسة المراقبة، وأن الله (تبارك وتعالى) رقيب علينا، قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، فالصائم فى رمضان يصوم لله (عز وجل) وحده، ويوقن بمراقبة الله (تبارك وتعالى) له، فاسم الله (تعالى) "الرقيب" يتعلق باسمه " السميع" وباسمه " البصير"، فالعبد المُراقب لربه يحفظ قلبه، ويسعى فى خدمة وطنه، ومجتمعه، يسعى لذلك دون رياء، مبتغيًا الأجر من الله تبارك وتعالى، يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "سبعةٌ يظلُّهمُ اللَّهُ فى ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّهُ الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأَ فى عبادةِ اللهِ، ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ فى المساجدِ، ورجلانِ تحابَّا فى اللهِ اجتمعا علَيهِ وتفرَّقا عليه، ورجلٌ طلبتهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ فقالَ إنِّى أخافُ اللَّه. ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ أخفاها حتَّى لا تعلمَ يمينُه ما تُنفقُ شمالُه، ورجلٌ ذَكرَ اللَّهَ خاليًا ففاضت عيناهُ".

وأشار كساب، إلى أن المراقبة درس عظيم من دروس رمضان، وهى قيمة إيمانية تشمل الحياة كلها، فتمنع التاجر من المتاجرة بأزمات الناس والتلاعب بأقواتهم، وتدفع الصانع لإتقان صنعته، استجابة لهدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قال: "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وجزاء العبد المراقب لربه أن يحفظ الله (تبارك وتعالى) نفس هذا العبد وذريته، قال تعالى: "وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ".

وفى كلمته، أكد الشيخ محمد أحمد حامد، أن المراقبة تكون فى الدين كله، وفى حياة المسلم، وفى كل شئونه، فمادة المراقبة تدور حول المتابعة والملاحظة، وحين تضاف لله (عز وجل)، فإنها تعنى الخوف والخشية من الله (عز وجل)، ورمضان هو المدرسة التى تنتقل بالإنسان ليتمكن من ضبط سلوكه طوال العام، حيث قوّم نفسه وهذّبها على مراقبة الله (تبارك وتعالى) القائل: "مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ".

وقال حامد إن الصيام بمعنى الامتناع ليس بذاته غاية وانما الغاية التقوى والمراقبة، قال الله (تبارك وتعالى ): " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "، ويقول النبى (صلى الله عليه وسلم): " من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ بِهِ، فليسَ للَّهِ حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ "، فكل عبادة لا بد لها من أثر فى سلوك المسلم، والإنسان الذى يعلم أن له ربًّا يراقبه لا يلتفت إلى الخلق فى أى شيء، ويوقن أنه حتى وإن خلا بنفسه فإن الله (تبارك وتعالى) رقيب عليه.