محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من تطوير سانت كاترين قبل بداية مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائها سفيرة سويسرا بالقاهرة الدكتورة إيفون باومان، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل التعاون وتدفق السائحين السويسريين لشرم الشيخ وسانت كاترين، وذلك فى إطار اللقاءات المتعددة مع سفراء الدول المختلفة للتنشيط السياحى والترويج للمناطق والمقاصد السياحية بالمحافظة، وزيادة الحركة السياحية الوافدة وفتح أسواق سياحية جديدة.

وبحث الجانبان، إنشاء معهد لتدريب العاملين بالسياحة بشرم الشيخ أو عقد بروتوكول مع كلية السياحة والضيافة التابعة لجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، لما لسويسرا خبرات فى مجال تدريب العمالة بمجال السياحة، فضلًا عن دراسة توقيع بروتوكول توأمة مع مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الشبيهة بسويسرا فى مجال تبادل الثقافات وبالمجال الرياضى لتنشيط وتوطيد العلاقات الودية بين البلدين.

واستعرض فودة التطوير الشامل الذى شهدته مدينة شرم الشيخ فى جميع المجالات استعدادًا لانعقاد مؤتمر التغير المناخى COP 27، وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة منها تشغيل 300 حافلة تعمل بالكهرباء، وتحويل سيارات الأجرة للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى.

وتناول إنشاء محطات الشحن بالكهرباء، ومحطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية وإنتاجها فى سبيل تحقيق الوصول لفنادق صديقة للبيئة، بالإضافة لنشر وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة وإنشاء حديقة مركزية على مساحة 30 فدانًا بالتعاون مع وزارة البيئة.

من جهتها، أبدت السفيرة السويسرية، إعجابها الشديد بشبكة الطرق ومن النفق إلى مدينة شرم الشيخ وكفائتها ودورها فى تقليص المسافة والزمن من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ.