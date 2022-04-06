عاجل- أتربة ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية فى طقس الخميس (الدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف فى فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ومن المتوقع أن تكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد، والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 20

الإسكندرية 38 19

وادى النطرون 37 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 38 19

بلطيم 38 17

مطروح 38 18

السلوم 32 18

سيوة 40 19

بورسعيد 36 19

دمياط 37 18

الزقازيق 39 20

المنصورة 37 19

الإسماعيلية 39 19

السويس 39 20

العريش 36 17

رفح 35 18

رأس سدر 34 20

نخل 35 15

نويبع 38 20

طابا 35 19

كاترين 31 16

الطور 36 21

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 38 25

مرسى علم 39 24

الفيوم 40 21

بنى سويف 41 20

المنيا 41 21

أسيوط 42 20

سوهاج 43 21

قنا 42 23

الأقصر 43 24

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 24

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 35 20

أبو رماد 34 21

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 21