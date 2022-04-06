قبل الامتحانات.. ورش عمل تساعد على المذاكرة (رابط التسجيل)

جدة - نرمين السيد - وبحسب منشور شاركه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، تُعقد ورشة العمل كل اثنين وأربعاء، اعتباراً من اليوم الأربعاء 6 أبريل، الساعة 3 مساءً.

موضوع ورشة العمل

وتدور ورشة العمل حول "كيفية الاستفادة من منصة نظام إدارة التعلم LMS، ومنصة ذاكر Study، وتستمر لمدة ساعة.

وتقدم الورشة للطلاب: طرق تسجيل الدخول إلى منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية الوصول إلى المحتوى الدراسى لجميع صفوف التعليم الأساسى، التعرف على جميع أشكال عرض المحتوى التعليمى على منصة إدارة التعلم، بالإضافة إلى التعريف بمنصة ذاكر وكيفية الاستفادة منها.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الاشتراك بورشة العمل التسجيل الآن من خلال بنك المعرفة على هذا الرابط: من هنا

منصة نظام إدارة التعلم LMS

نظام يدير عملية التعليم من خلال شبكة الإنترنت، ويسمح للوزارة بإتمام عملية التعليم الإلكترونى وجعلها عملية أوتوماتيكية.

ويضم هذا النظام جميع المواد التعليمية ويتيحها للطلاب بضغطة واحدة، وهى منصة تفاعلية توفر للطلاب إمكانية التواصل مع المعلمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن منصة LMS تضم محتوى رقمى تفاعلى مربوط بالمناهج الدراسية، لمساعدة الطلاب على الفهم بشكل أفضل، حيث تسهم فى معرفة مخرجات التعلم المتاحة فى كل درس، من خلال المحتوى التفاعلى الذى يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس فى المنهج، إضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

منصة ذاكر Study

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة "ذاكر" مع بداية العام الدراسى 2020/2021، لخدمة الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وتضم المنصة محتوى علمى رقمى، مستخدمة العديد من الوسائط التعليمية مثل: فيديو، صور وأفلام وثائقية، لتقديم شرحاً أفضل للدروس المختلفة، كما تضم أكثر من 80 قاموساً ومعجم يمكن للطلاب استخدامها، إضافة إلى كتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات للطلاب المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0.

وتقدم منصة ذاكر المحتوى باللغة العربية والإنجليزية، ويمكن للطلاب الدخول عليها باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

ووفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/ 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتباراً من 7 مايو المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى 11 يونيو المقبل.