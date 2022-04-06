/690505/النائبة-فريدة-الشوباشى-عن-شائعة-مطالبتها-بإعتزال-ياسر-جلال-بعد-الاختيار-3-اختلاق-مضلل-وخبيث

ردت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، على شائعة مطالبتها بإعتزال الفنان ياسر جلال، بعد قيامه بدور الرئيس السيسي فى مسلسل الاختيار 3، مؤكدة أنه " اختلاق مضلل وخبيث"، وأن بشاعة جماعة الإخوان الإرهابية مازالت مستمرة، وتستهدف الفن عامة وهنا يحقدون علي فنان رائع الموهبة.

دوت الخليج

النائبة فريدة الشوباشى عن شائعة مطالبتها بإعتزال ياسر جلال بعد الاختيار 3" اختلاق مضلل وخبيث”

وأوضحت الشوباشي، أن الفنان ياسر جلال فتح مرحلة جديدة في مشواره الفني وأثار غل وحق الجماعة الإرهابية، لأنه جسد شخصية الرئيس السيسي بمصداقية كبيرة، معربة عن تطلعها لمشاهدته فى مزيد من الادوار بشخصيات متنوعة.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشي، “يا أهل الشر أنا مع الفن قوة مصر الناعمة وأحد أهم اسلحتها ضد افكاركم الظلامية..بس ايه الكدب ده؟ ده بوست أفظع من الفيديو اللي احتفلوا فيه بموتي وبعنوان"وفاة فريدة الشوباشي"ولمن صدقوهم..ايه رأيكم في الناس بتوع ربنا دول؟ تمنياتي بالتوفيق والنجاح المستمر للفنان ياسر جلال”.

وكان تدوال أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فيديو يفيد بوفاة الدكتورة فريدة الشوباشي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.