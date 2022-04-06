الوزراء يوافق على تعديل بإضافة 4.5 مليون دولار ضمن اتفاقية المنحة الأمريكية لتنمية الريف

/690501/الوزراء-يوافق-على-تعديل-بإضافة-45-مليون-دولار-ضمن-اتفاقية-المنحة-الأمريكية-لتنمية-الريف

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى).

دوت الخليج ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار. تعديل بإضافة 4.5 مليون دولار ضمن اتفاقية المنحة الأمريكية لتنمية الريف يأتي ذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

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