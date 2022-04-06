/690499/لإضافة-31-مليون-دولار-الحكومة-توافق-على-تعديل-منحة-مبادرة-التعليم-العالي-المصرية-الأمريكية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

دوت الخليج

الحكومة توافق على تعديل منحة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى.

الحكومة توافق على الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية.

وبموجب التعديل، يكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.