خطوة بخطوة.. كيفية تحديث بطاقة التموين 2022

يبحث الكثير من المواطنين، عن خطوات تحديث بطاقة التموين 2022عبر موقع دعم مصر لخدمات التموين، وذلك بعدما أرسلت وزارة التموين رسائل نصية للمواطنين من خلال بونات صرف الخبز تطالبهم بتحديث بطاقة التموين منعا لإيقافها.

دوت الخليج

كيفية تحديث بطاقة التموين 2022

وزارة التموين طالبت المواطنين الذين تظهر لهم الرسالة النصية بضرورة التوجه إلي مكتب التموين التابع له من أجل تسجيل بيانات تحديث بطاقة التموين 2022، مؤكدة أن الرسالة تصل لعدد من المواطنين التابعين لمنظومة الدعم وليس لجميع المستفيدين من بطاقة التموين.

كما طالبت وزارة التموين باحضار وتقديم صورة من بيان الدخل الشامل، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 في مصر

ونرصد لكم في السطور التالية خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين، كالتالي:

-يتم الدخول على رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2022 من خلال هذا الرابط.

-اختيار إحدى الخدمات التموينية المتاحة عبر موقع دعم مصر والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول أولًا.

-الضغط على أيقونة إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

-إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

-كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

-الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود انتظام في مواعيد صرف التموين في رمضان 2022، وذلك في المنافذ التابعة للبقالين ومنافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، والذي بالغ عدد هذه المنافذ 1300 مجمع بكافة المحافظات.

مواعيد صرف التموين في رمضان

ونظرا لبحث الديد من المواطنين عن مواعيد صرف التموين في رمضان 2022، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذه المواعيد ستكون بداية من الساعة التاسعة صباحاوحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد أن فتحت المنافذ أبوابها للمواطنين، علي مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المنافذ التي تم فتحها والتابعة للدولة سوف تعمل طوال أيام الأسبوع بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين ذوي البطاقات التموينية، وذلك بدون إجازة أسبوعية أو رسمية، من أجل توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين.