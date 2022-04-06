/690495/براءة-مرتضي-منصور-رئيس-نادي-الزمالك--للمرة-الثانية-من-سب-محمود-الخطيب-بحكم-نهائي

أصدرت المحكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بالدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار ادهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

براءت المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من قضية قذف وسب وازعاج ونشر اخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إداراة القلعة الحمراء وهم العامري فاروق و خالد مرتجي و محمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا و محمد سعد الدين مرجان مدير النادي النادي السابق .

وفي وقت سابق كان أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حصل على حكم في الأيام القليلة الماضية بالبراءة من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حيث قال أن كل البلاغات التي قدمها الخطيب ضدي تم حفظها، ولكنه قدم تظلمات بعد حفظ البلاغات.

ونظرت المحكمة القضية الأولى المتهم فيها مرتضى بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري للزمالك في منطقة العجوزة وحجزهما وتوجيه السباب لهما.

كما نظرت المحكمة قضية اتهام مرتضى بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضية سب وقذف محسن حافظ المستشار القانوني لنادي الزمالك السابق.

الجدير بالذكر أن كانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

وتضم القائمة كلا من في حراسة المرمي محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.