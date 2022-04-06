التضامن:إعلان الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى يعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع

/690485/التضامنإعلان الرئيس-السيسى-عام-2022-عاما-للمجتمع-المدنى-يعكس-تقدير-القيادة-السياسية-للمجتمع

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون المجتمع المدنى، على أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالتعامل مع الأسر المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الخدمات للأسر المستهدفة فى اطار مبادرة حياة كريمة

وأكد أيمن عبد الموجود، عبر لقائه فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على وجود تنسيق كامل بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع الأهلى والوزارات المعنية فى الحكومة المصرية، وذلك لضمان وصول الخدمات للمستهدفين فى القرى المستهدفة، مؤكدا على أن إعلان الرئيس السيسى بأن عام 2020 هو عام المجتمع المدنى يعكس تقدير القيادة السياسية المصرية للمجتمع.

وأضاف أن ووزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تكثيف جهودها من أجل توفير كافة الخدمات للمواطن المصرى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات المستهدفة، مؤكدا على أن شهر رمضان يشهد تكاتف الجهود وتكثيف الجهود الخاصة بتقديم الدعم للمواطنين.

وتابع أن وزارة التضامن قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة لحصر الأسر المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدا على أن وزارة التضامن بدأت فى التنسيق مع الجهات المعنية لاعادة تأهيل المنازل خلال الفترة القادمة للأسر المستهدفة.

وشدد على أن وزارة التضامن الاجتماعى حريصة على دعم الملف الخاص بالتمكين الاقتصادى، قائلا ولذلك نشهد فى الفترة الحالية العديد من الشراكات بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع الأهلى لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادى وتوفير مشروعات تقوم بخدمة البيئة والأسر المستهدفة.

واشار إلى برنامج فرصة الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على محور خاص بتدريب ورفع الكفاءات والمهارات للأسر المصرية حتى تصبح قادرة على العمل فى المشروعات الاقتصادية المختلفة.

واشاد بجهود وزارة التضامن وجميع الجهات المعنية قى تعزيز التدريب للأسر الفقيرة حتى يصبحوا قادرين على توفير دخل خاص لهم، وبالتالى تتم التدريبات فى مناخ صحى خاص بالعمل داخل كل قرية، مضيفا أن وزارة التضامن قامت بعمل برتكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل برتكول الوزارة مع جمعية الأورمان لتنفيذ 4 ألاف مشروع فى قرى حياة كريمة.