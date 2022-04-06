ابتعدوا عن آشعة الشمس: تحذير خطير من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من عدم التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل والمرطبات خاصة من بعد الإفطار وحتى السحور .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة علي معظم الأنحاء حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبري 38 درجة كما تصل درجة الحرارة الصغري الي 20 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترات سطوع الشمس تزيد خلال اليوم، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد ، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 19 .