/690482/النائب-عبدالباسط-الشرقاوي-الرئيس-السيسي-نموذجا-في-الانحياز-للمواطن-البسيط-وحريص-على-رفع-مستوى-معيشة-المصريين

أكد النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين أدت إلى السيطرة على غلاء الأسعار وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

الرئيس السيسي نموذجا في الانحياز للمواطن البسيط وحريص على رفع مستوى معيشة المصريين

وقال الشرقاوي، إن زيادة منافذ البيع في كافة أنحاء الجمهورية، عملت على توفير جميع أنواع السلع للمواطنين، كما ساهمت في تراجع أسعار السلع بعد موجة الارتفاع التى حدثت بسبب جشع بعض التجار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة من أجل عبور الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والعمل على تخفيف تداعياتها السلبية على المواطنين.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن على رأس أولوياته وجاءت توجيهاته بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والمتعلقة بتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون في أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو المقبل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ويحس بمعاناته، ومع دخول شهر رمضان الكريم وجه بتعجيل موعد استحقاق العلاوات للتخفيف من تداعيات حالة التضخم العالمية على المواطنين وأيضا لمساعدتهم في الالتزامات الأسرية.

وأكد أن القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى، بشأن حماية محدودي الدخل من آثار التضخم العالمى ضرب من خلالها نموذجا يحتذى به في الانحياز للمواطن البسيط ومحدودى الدخل.