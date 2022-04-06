/690480/سلة-الزمالك-في-معسكر-مغلق-استعدادا-لبطولة-إفريقيا

كشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن دخول الفريق معسكرًا تدريبيًا مغلقا اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض مباريات تصفيات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتي من المقرر أن وتنطلق فاعلياتها الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر والتى تؤهل للأدوار النهائية التي ستقام في مايو المقبل تحت رعاية NBA.

بينما أعلن ايهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة الفارس الأبيض في المواجهة التي يحل الزمالك فيها ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ١١ للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

وتضم القائمة كلا من في حراسة المرمي محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .