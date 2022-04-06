/690479/تداول-24-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4140 شاحنة.

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 93 ألفا و558 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144 ألفا و828 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و493 طنا، شملت 15317 طن فوسفات، و6290 طن يوريا، و2200 طن مولاس، و686 طن نترات الأمونيوم.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و365 طنا، تتضمن 9774 طن حديد، و6400 طن خردة، و12000 طن قمح، و125 طن فول، و11367 طن ذرة، و4699 طن أبلاكاش.