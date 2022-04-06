/690477/تداول-8886-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانيء-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي انتظام الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصول ومغادرة 10 سفن اليوم بينها 4 سفن وصول، و6 سفن، فضلا عن تواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

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وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مواني الهيئة شهدت تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 363 شاحنة، و 74 سيارة، و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

وأشار إلي أن حركة الصادرات شملت تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة، و194 شاحنة، و8 سبارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة، 169 شاحنة، و66 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 103 شاحنات، و65 سيارة ملاكي، ومغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 79 شاحنة، و4 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 45 شاحنة، والسفينة الرياض بحمولة 4 شاحنات و4 سيارات ملاكي، والسفينة WANG - DA فارغة متجهة إلى بور سودان.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان وعلى متنها 66 شاحنة بحمولة 221 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي، وغادرت السفينتين الميناء وعلى متنها 66 شاحنة بحمولة 1595 طن بضائع عامة.

واستقبل ميناء السويس السفينة VISION SBIRIT قادمة من الإمارات بحمولة 7070 طن مادة البروبلين.