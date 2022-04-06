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دوت الخليج

القبض علي أب ونجله بتهمة قتل مواطن بالبحيرة

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ونجله "لهما معلومات جنائية") لوجود خلافات مع والد المجنى عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بالإتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه وقتله إنتقاماً من والده ، فقاما بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وقاما بإلقائها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب ، وعقب ذلك قام أحدهما بالإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وإستخدامه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع والده, وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.

وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض على صاحب شركة توريدات ومستلزمات ومنتجات نحل العسل، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، لبيع أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها وغير المسدد عنها الضرائب والرســـــوم الجمركية المستحقة عليها من خلال شركته المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها من ذلك النشاط..

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، كما تم ضبط (822 عبوة منشطات مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية )، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول، حيث يقوم بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح .