/690474/النائب-محمود-قاسم-فى-طلب-إحاطة-تغطية-69-من-الشعب-المصرى-بالتأمين-الصحى-احصائية-غير-حقيقية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة فتح تحقيق عاجل فى التصريحات التى أدلى بها الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان والتى أعلن فيها أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وصل إلى 69 مليون و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.

دوت الخليج

طلب احاطة بشأن تغطية 69% من الشعب المصرى بالتأمين الصحى احصائية غير حقيقية

وقال " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان إن هذه الاحصائية غير دقيقة خاصة أن منظومة التامين الصحى الشامل لم يتم تطبيقها الا فى عدد قليل جداً من المحافظات منها بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس وهذه المحافظات كلها لايتعدى عدد سكانها ال 20 مليون مواطن متسائلاً كيف يقال إنه عدد المنتفعين بالتأمين الصحى وصل الى أكثر من 69 مليون مواطن.

وطالب النائب محمود قاسم من وزيرى المالية والصحة والسكان موافاته بالاعداد الحقيقية من المواطنين المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكداً أنه لو كان رقم ال 69 مليون مواطن صحيحاً فإنه يمكن الانتهاء من تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل على جميع المصريين خلال الشهور القليلة القادمة بدلاُ من مدة ال 10 سنوات التى تم تحديدها من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق هذه المنظومة بدلاً من مدة ال 15 عاماً