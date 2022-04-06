/690472/النائب-محمد-المنزلاوى-يثمن-اضافة-4-ملايين-و200-ألف-أسرة-للفئات-الأولى-بالرعاية-لحمايتهم

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والتى اكدت فيها أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بفاقدى الرعاية والمرأة المعيلة، والأشخاص المسنين الذين تخطوا الـ65 سنة فأكبر، وهناك برامج للدعم النقدى وتدخلات أخرى من قبل الوزارة.

دوت الخليج

محمد المنزلاوى يثمن اضافة 4 ملايين و200 ألف أسرة للفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم

وأن هناك زيادة فى أعداد الأسر التى دخلت تحت مظلة الدعم النقدى لوزارة التضامن الاجتماعي، بواقع 4 ملايين و200 ألف أسرة، أى أكثر من 17 مليون مواطن، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر فى عهد الرئيس السيسى نجحت فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة فى أى نظام للاصلاح الاقتصادي مؤكداً أن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم لم يتحملوا دفع فواتير الاصلاح الاقتصادى كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وبتكليفات من القيادة السياسية بالأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية لهم ولاب توب ناطق للمكفوفين وتقديم خدمات للطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعات المصرية بشكل كبير مثمناً تخصيص الحكومة ل 22.5 مليار جنيه لموازنة تكافل وكرامة، بعد زيادتها مؤخرا واهتمام الدولة بملف الكبار بلا مأوى وبدور المسنين لحل مشكلاتهم خاصة بعد اكتشاف حالات كثيرة من المسنين لديهم مشكلات نفسية رغم أنهم من عائلات مقتدرة