/690468/القبض-على-شخصين-عذبوا-شاب-بالصعق-الكهربائى-لمدة-٧-ساعات-في-الغربية

اتهم مزارع ثلاثة أشخاص باستدراج نجله " فؤاد " لأحدى الأراضى الزراعية وقيامهم بتجريده من ملابسه ثم مارسوا عليه وصلة تعذيب صعقا بالكهرباء والضرب بألة حادة لمدة ٧ ساعات متواصلة بقرية طرينة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغا من عبد الحى سيد أحمد يتهم فيه ثلاث أشخاص هم " ع. س " ٤٥ سنة، " م. ي " ٥٠ سنة، " ج . ح " ٢٥ سنة بالأعتداء على نجله " فؤاد " ١٧ سنة ما أصابة بحروق وكدمات متفرقة فى الجسد .

المتهمين قاموا باستدراج نجله بزعم التحدث معه

وذكر والد المجنى عليه فى البلاغ، أن اثنين من المتهمين قاموا باستدراج نجله بزعم التحدث معه، ثم فوجىء بأستدراجه داخل " عشة مهجورة " فى أرض زراعية، وقاموا بتجريدة من ملابسه بمساعدة متهم أخر والأعتداء عليه بالضرب المبرح، وبالصعق الكهربائى وبألات حادة، لمدة ٧ ساعات متواصلة لاجباره على الأعتراف بسرقة مبالغ مالية تخص أقارب المتهمين ومشغولات ذهبية لأشتباههم فى المجنى عليه لأن له عده سوابق فى جرائم السرقة.

المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لعرضه على الطب الشرعى

وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لعرضه على الطب الشرعى واستخراج تقرير طبي بحالته الصحية.

وبتقنين تم القبض على المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التى طلب اجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة والتأكد من صحة الأتهامات، لاتخاذ الأجراءات اللازمة، وتحرر محضر رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز المحلة.

وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.