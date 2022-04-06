/690467/ضبط-٥٠٠٠-لتر-سولار-ومخبزين-في-مخالفات-تموينية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط مخبز بمركز ابو المطامير تصرف فى ٢٠ شيكارة دقيق زنة الشيكارة ٥٠كجم و ٢٠٠٠ كجم ملبن مجهول المصدر .

ضبط ٢٠٠ زجاجة عصير مجهول المصدر

وتمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط ٢٠٠ زجاجة عصير مجهول المصدر و مخبز تصرف فى ٢٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم عن طريق البيع بالسوق السوداء بالاضافة لضبط ٧ مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و كذا مخبزين توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق او عذر قهرى كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات

وبحملة مماثلة بمركز حوش عيسى تم ضبط ٥٠٠٠ لتر سولار بأحد العهد الغير مرخصه قام بتجميعها من السوق السوداء لإعادة بيعها و تحقيق أرباح غير مشروعه.

ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص

وفى مركز إدكو تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص و تم التحفظ علي كمية كبيرة من الأرز وكذا ضبط كمية من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية و عدد كبير من البطاقات التموينية بأحد المخابز البلدية كما تم تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و محضر عدم الإعلان عن الاسعار و ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضر تصرف في كمية من الدقيق المدعم.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .