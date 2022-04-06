/690466/لمروره-بضائقة-مالية-شاب-يشنق-نفسه-فى-مروحة-سقف-بإسنا-جنوب-الأقصر

تخلص شاب في العقد الرابع من العمر من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحه السقف داخل منزله الواقع بمنطقة التأمينات بجوار شارع الرحمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أثر مروره بأزمة نفسية ومالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطار من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغات من أهالى منطقة شارع الرحمة التابعة لدائرة المركز، تفيد بالعثور على جثة " أيمن . ي . م " 40 سنة مشنوقاً بحبل معلق فى مروحة السقف باحدى غرف منزله.

مكان الواقعة

وعلي الفور انتقل لمكان الواقعة، اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب أبراهيم الحيني، والنقيب محمود صقر، والنقيب محمود جاد معاوني مباحث المركز.

وجود أثار أحتكاك وجروح سطحية حول رقبته أثار الشنق

وبمعاينة الجثة المبدئية تبين وجود أثار أحتكاك وجروح سطحية حول رقبته أثار الشنق، وبسبب الحادث دخوله فى أزمة نفسية ومادية أدت إلى قيامه بالتخلص من حياته داخل غرفته، ولا توجد أى علامات أخرى فى جسده، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا.