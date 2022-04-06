690462 /690462/خلال-حملات-تموينية-بمركز-بدرضبط-١٤٣-كرتونة-زيت-و١٨٧-كرتونة-مكرونه-بالبحيرة 12:42 م - الأربعاء 6 أبريل 2022 شدد اللواء هشام آمنة محافظ محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة و مطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو إحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين . دوت الخليج من جانبها شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة بدر أسفرت عن ضبط عدد ١٤٣ كرتونة زيت وعدد ١٨٧ كرتونة مكرونه بأحد المخازن وتم تجميعها بغرض الاحتكار ولتحقيق أرباح غير مشروعه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال حملات تموينية بمركز بدر..ضبط ١٤٣ كرتونة زيت و١٨٧ كرتونة مكرونه بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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