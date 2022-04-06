/690458/الرئيس-الأوكرانى-كييف-أصبحت-عاصمة-النضال-من-أجل-الحرية-فى-أوروبا

شدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاربعاء عبر فيديو له يثتها قناة العربية، على أن العقوبات المفروضة على روسيا يجب أن تكون متناسبة مع خطورة جرائم الحرب التى تشنها روسيا فى الأراضى الأوكرانية.

الرئيس الأوكرانى: كييف أصبحت عاصمة النضال من أجل الحرية فى القارة الأوروبية

وقام زيلينسكي بالمطالبة بفرض المزيد من العقوبات القاسية على روسيا، خاصة بعد الجرائم الخطيرة التى حدثت فى مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي على أن العاصمة كييف أصبحت اليوم عاصمة الدمقراطية العالمية وعاصمة النضال من أجل تحقيق الحرية فى القارة الأوروبية.

وتابع أن الأمم المتحدة غير قادرة فى الوقت الحالى على أداء الوظائف التى أنشئت من أجل القيام بها وغير قادرة على تحقيق دورها.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الاوكرانية

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى بوتين كات قد أعلن أمس الثلاثاء عن أن روسيا سوف تعيد النظر بشأن صادراتها الزراعية للدول غير الصديقة،منددا بالضغط الأوروى على شركة غازبروم للغاز الطبيعى

وكان قد اضاف الرئيس الروسى بوتين أن تأميم الأصول الروسية فى الخارج هو سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول تحويل أخطائها فى السياسة الاقتصادية الى الدولة الروسية وأن الوضع في سوق الغذاء العالمي تدهور، خلال العامين الماضيين

ومن جانبه كان قد أكد قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء على أن حلف الناتو يعمل على تعزيز دفاعاته ضد اى اعتداءا.

وأكد ينس ستولتنبرج على أن الحلف يتوقع المزيد من التصعيد الروسى ضد دول شرق أوروبا، مضيفا أن دول حلف الناتو تتوقع شن روسيا للمزيد من الهجمات على شرق أوكرانيا

ووجه دعوة إلى كل الدول الحلفاء لتقديم المزيد من الأسلحة الى أوكرانيا، مشددا على أن حلف الناتو سوف يواصل تقديم الدعم الى الدولة الأوكرانية.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية لها تداعيات عالمية وسوف تؤثر سلبيا على كافة دول العالم.

وكانت قد شددت الرئاسة الروسية ( الكرملين) أمس على أن الاتهامات التى تم توجيها ضد روسيا بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية لا أساس لها من الصحة.