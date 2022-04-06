690469 /690469/السيسي-يصدق-على-الترخيص-لوزير-البترول-للبحث-عن-الذهب-والمعادن-فى-الصحراء-الشرقية 12:53 م - الأربعاء 6 أبريل 2022 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإربعاء، على القانون رقم 164 لسنة 2021، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية. دوت الخليج السيسي يصدق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن فى الصحراء الشرقية هذا ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية. كما صدق الرئيس السيسى،اليوم، على القانون رقم 166 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبه منطقة اسوان بالصحراء الشرقية. تابع موقع دوت الخليج علي

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