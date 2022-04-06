أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.
وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.