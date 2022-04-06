الأجهزة الأمنية تلبى استغاثة مواطن كفيف لمساعدته فى صرف معاشه

جدة - نرمين السيد - كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت استغاثة من أحد المواطنين "كفيف البصر" لمساعدته فى صرف معاشه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل إقامته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اصطحابه لمكتب التأمينات التابع له بدائرة قسم شرطة عين شمس ومساعدته فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المعاش الخاص به.
وقدم المواطن الشكر لأجهزة الأمن على سرعة التحرك وتلبية الاستغاثة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال التعامل الفورى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب المساعدة.
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