الزراعة: الدولة ضخت استثمارات بمئات المليارات لتقوية القطاع بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفى مع برنامج " صباحنا مصرى" المذاع عبر القناة " الفضائية المصرية"، اليوم الأربعاء، أن: "الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعى لكى توفر الأمن الغذائى للمواطن المصرى وهذا أتاح لنا فرصة توفير المنتجات الغذائية بشكل كبير".

ونوه إلى أن القطاع الزراعى يمثل الأمن القومى للبلاد، مبينا فى الوقت ذاته أن هناك وفرة من السلع المتاحة للمواطن المصرى، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات منها "أهلا رمضان - وكلنا واحد - وخير مزارعنا" وغيرها من المبادرات الأخرى لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وتطرق إلى أنه بالتعاون مع وزارتى التموين والداخلية يتم زيادة كمية المعروض وضبط الأسواق، مبينا أن جهود وزارة الزراعة فى المراقبة المستمرة على المنتجات فى الأسواق تساهم بشكل كبير فى خلق حالة من الاتزان والاستقرار فى أسعار السلع.