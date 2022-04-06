قومى البحوث يوقع بروتوكولا مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقع المركز القومى للبحوث، بروتوكولا للتعاون مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر؛ بهدف تحقيق التكامل بين المركز وكافة قطاعات الدولة الصناعية من خلال استراتيجية الدولة الشاملة التى تخدم التنمية والاقتصاد القومى والمجتمع.





وقال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز، فى التقرير الذى رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، إنه بموجب هذا البروتوكول يقدم المركز الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتى تخدم أعضاء جمعية المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى والمجتمع.

وأوضح أن الجمعية توفر بموجبه فرص عمل وتدريب بالمصانع المختلفة لطلاب المنح والدراسات العليا وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمعاهد المركز المختلفة، بالإضافة إلى إجراء التجارب العلمية والعملية ذات الصلة بموضوع التعاقد.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مُشتركة تتولى الإشراف على تفعيل بنود هذا البروتوكول، ومناقشة وحل ما يطرأ من مشكلات فى تنفيذ ومتابعة بنود البروتوكول، وتحديد أولوية الأنشطة وتنفيذها ومتابعة سير العمل.