22.8 ٪ زيادة فى تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للصحة، أن إجمالى المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بلغ 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9 مليارات جنيه عام 2020 بزيادة بلغت نسبته 22.8٪ فى تكاليف العلاج.





وقال جهاز الإحصاء، فى بيانه، إنه بالنسبة للقطاع الحكومى، بلغ إجمالى عدد المستشفيات الحكومية 662 مستشفى عام 2020 مقابل 652 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪، وبلغ إجمالى الأطباء البشريين 91.5 ألف طبيب بشرى عام 2020 مقابل 93.0 ألف طبيب بشرى عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6٪.

وسجل إجمالى أطباء الأسنان 29.2 ألف طبيب أسنان عام 2020 مقابل 23.3 ألف طبيب أسنان عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 25.3٪، فى حين بلغ إجمالى عدد الأسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 88597 سريراً عام 2020 مقابل 92599 عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.3٪.

وأشار إلى أن إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى بلغ 57 مليون منتفع عام 2020 مقابل 56.9 مليون منتفع عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2٪، فى حين بلغ إجمالى مراكز الإسعاف 1565 مركزا مقابل 1516 مركزا بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.

وبشأن القطاع الخاص، فقد بلغ إجمالى عدد الأطباء 31.3 ألف طبيب (بشرى/ أسنان) عام 2020 مقابل 31.4 الف طبيب عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.3٪، وبلغ إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض 24.1 ألف ممرض عام 2020 مقابل 22.3 ألف ممرض عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 8.1٪.

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات الخاصة 1136 مستشفى عام 2020 مقابل 1130 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبته 0.5٪.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مصر بلغ 31 مليونا و551 ألف كما وصل إجمالى عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 430198 متعافياً، حيث وصل متوسط عدد المتعافين اليومى إلى 766 شخص بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبين أن أكثر من 58% من سكان العالم حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 484 مليون نسمة، كما وصلت حالات الوفاة إلى أكثر من 6 ملايين حالة، وقد وصل عدد المتعافين من المرض إلى 418 مليونا.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للصحة فى السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التى تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فى المجال الصحى.