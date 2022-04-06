رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكى تؤكد أهمية التعاون مع مصر لمكانتها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين البرلمان المصرى ونظيره البلجيكى، كما تم التطرق إلى الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البلجيكية والفرص الاستثمارية الضخمة وأفق التعاون الاقتصادى الكبيرة بين الجانبين، وذلك على خلفية زيارة رئيس الجمهورية لبروكسل فى فبراير الماضى.

واستعرض عبد العاطى خلال اللقاء عملية التحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة جهود الدولة المصرية فى تعزيز حقوق الإنسان من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، كما تم التطرق إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائى أو على قطاع السياحة وارتفاع معدلات التضخم العالمى.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون البرلمانى بين البرلمانين المصرى والبلجيكى، وأهمية التعاون مع مصر فى ضوء مكانتها الإقليمية؛ كما أعربت عن تطلعها للقيام بزيارة لمصر فى المستقبل.