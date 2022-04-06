قطع المياه عن بعض مناطق المنصورة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان صحفى، أن ذلك اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء 6 /4 / 2022 وحتى الساعة الثالثة من صباح الخميس 7 /4 / 2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى استكمال أعمال ربط لخطوط المياه الجديدة بغرب المنصورة؛ حيث سيتم العمل على ربط خط قطر 12 بوصة اسبستوس بشارع عبد السلام عارف، وكذلك خط قطر 10 بوصة بلاستيك بشارع الترعة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.