عاجل- تبدأ 8 مايو.. جدول امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائى

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جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائى، المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، من أداء امتحانات شهرى فبراير ومارس، التى بدأت فى 2 أبريل الماضى وحتى اليوم الأربعاء.
ووفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، تستمر الدراسة بشكل طبيعى حتى نهاية أبريل الجارى، لتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتباراً من 7 مايو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 للصف الرابع الابتدائى، بحسب الجدول الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، وتستمر حتى 12 مايو.
جدول امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائى:
الأحد 8/5/2022: اللغة العربية والتربية الدينية
الاثنين 9/5/2022: العلوم والمهارات المهنية
الثلاثاء 10/5/2022: الدراسات الاجتماعية وICT
الأربعاء 11/5/2022: اللغة الإنجليزية
الخميس 12/5/2022: الرياضيات
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