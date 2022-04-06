عاجل- تبدأ 8 مايو.. جدول امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائى، المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، من أداء امتحانات شهرى فبراير ومارس، التى بدأت فى 2 أبريل الماضى وحتى اليوم الأربعاء.

ووفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، تستمر الدراسة بشكل طبيعى حتى نهاية أبريل الجارى، لتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتباراً من 7 مايو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022 للصف الرابع الابتدائى، بحسب الجدول الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، وتستمر حتى 12 مايو.

جدول امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائى:

الأحد 8/5/2022: اللغة العربية والتربية الدينية

الاثنين 9/5/2022: العلوم والمهارات المهنية

الثلاثاء 10/5/2022: الدراسات الاجتماعية وICT

الأربعاء 11/5/2022: اللغة الإنجليزية

الخميس 12/5/2022: الرياضيات